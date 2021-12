Rapporto 2021 italiadecide – Una fiducia sostenibile, presentazione con Mattarella (Di mercoledì 1 dicembre 2021) ROMA – Venerdì 3 dicembre, alle ore 17, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera viene presentato il Rapporto 2021 di italiadecide, “Una fiducia sostenibile – La collaborazione tra pubblico e privato per la transizione ecologica”, editore Il Mulino. Introduce Anna Finocchiaro, Presidente di italiadecide. Presenta il Rapporto Daniela Viglione, Direttore scientifico italiadecide. Lectio magistralis di Mauro Magatti, Direttore del Centre for the Anthropology of Religion and Cultural Change. Partecipa il Presidente della Camera, Roberto Fico. Presente anche il Capo dello Stato, Sergio Mattarella (foto). L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 1 dicembre 2021) ROMA – Venerdì 3 dicembre, alle ore 17, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera viene presentato ildi, “Una– La collaborazione tra pubblico e privato per la transizione ecologica”, editore Il Mulino. Introduce Anna Finocchiaro, Presidente di. Presenta ilDaniela Viglione, Direttore scientifico. Lectio magistralis di Mauro Magatti, Direttore del Centre for the Anthropology of Religion and Cultural Change. Partecipa il Presidente della Camera, Roberto Fico. Presente anche il Capo dello Stato, Sergio(foto). L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista.

