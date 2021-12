Poggipolini-Roboze | nasce lo Speed up lab che guarda al futuro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Poggipolini Roboze

il Giornale

L'idea e il sodalizio aderiscono perfettamente al Manifesto Poggipolini “Speed up the future” che punta nel velocizzare l’adozione di questa nuova tecnologia di processo passando dall’engineering ...Partnership tra Poggipolini e Roboze per lo sviluppo di materiali e prodotti per settore aerospaziale, difesa e motorsport: ecco tutti i progetti e gli obiettivi ...