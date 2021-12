Operazione antidroga | 12 arresti a Passo di Rigano dei Carabinieri di Monreale

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Alle prime ore di stamattina, a Palermo, idella Compagnia dihanno dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 12 persone (n.6 in carcere e n.6 aglidomiciliari), indagate, in concorso tra loro, per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. Il provvedimento – emesso dall’ufficio G.I.P. del (live.it)

Advertising

Lasiciliaweb : Blitz antidroga nel Ragusano Operazione Bad uncle: 17 misure cautelari - venti4ore : Gdf: in atto anche a Siena l’operazione antidroga Dangerous Market - Lasiciliaweb : Il Rdc non gli bastava e arrotondavano con lo spaccio Operazione antidroga nel Ragusano, 17 misure cautelari… - luigiasero : Operazione antidroga dei Carabinieri a Modica, 17 misure cautelari - LaVocedellIsola : Operazione antidroga dei Carabinieri a Modica, 17 misure cautelari -

Ultime Notizie dalla rete : Operazione antidroga

2 Dicembre 2021 Tags 17 misure cautelari carabinieri Modica Ispicamodica Pozzallo zu Pippu Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Correlati Pozzallo 29 Novembre 2021 Pozzallo, ...Tags blitzRagusabad Uncle Html code here! Replace this with any non empty text and that's it. Articolo precedente Primalinea 01 dicembre 2021La scoperta è stata fatta nell'ambito dell'operazione Dangerous Market che è stata condotta dalla Guardia di finanza di Siena - Nucleo di polizia economico-finanziaria. Stamani i militari hanno dato e ...Sono 13 i minorenni coinvolti nell’operazione Dangerous Market, che ha svelato un giro di spaccio “online” e su piazza virtuale. Come riportano le fiamme gialle di Siena, sono stati eseguiti 21 decret ...