Juve, la società: «Non abbiamo fatto passo più lungo» (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Quando è stato fatto il passo più lungo della gamba? Non credo che si stato fatto il passo più lungo delle nostre possibilità. Agnelli ha parlato alla squadra e ai dipendenti, anche l’azionista di maggioranza John Elkann ha parlato. Non credo sia giusto ne parli io oggi”. Lo ha detto il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ai microfoni di Dazn nel prepartita di Salernitana-Juventus a proposito del caso plusvalenze. Leggi su footdata (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Quando è statoilpiùdella gamba? Non credo che si statoilpiùdelle nostre possibilità. Agnelli ha parlato alla squadra e ai dipendenti, anche l’azionista di maggioranza John Elkann ha parlato. Non credo sia giusto ne parli io oggi”. Lo ha detto il vicepresidente dellantus Pavel Nedved ai microfoni di Dazn nel prepartita di Salernitana-ntus a proposito del caso plusvalenze.

Advertising

TuttoMercatoWeb : Juve, Nedved: 'Non abbiamo fatto il passo più lungo della gamba. Non penso a novità in società' - juventusfc : Nota della società - reportrai3 : La Procura di Torino ha indagato 6 alti dirigenti del club Juve. L’indagine nasce dagli accertamenti avviati prima… - CiacciaStryker : @d_arco75 @sslansia Uscendo dall'Europa League, non siamo arrivati in Champions, siamo arrivati a -1 dalla Juve, a… - siamo_la_Roma : ?? Parla Giuseppe #Pecoraro ?? Ex capo della Procura FIGC ?? Il suo pensiero sul caso plusvalenze… -