GF Vip | Manuel contro Lulù | “Non rompere!”

Leggi su piusanipiubelli

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Nuovo snella casa del Grande Fratello Vip traBortuzzo eSelassié. La principessa si è lamentata della nuova mancanza di attenzioni da parte dell’ex nuotare, che alla fine ha reagito in maniera molto dura, chiedendo adi non stargli più addosso.continua a manifestare una forte insofferenza per la situazione che si è creata tra lei eBortuzzo nella casa del Grande Fratello Vip. La principessa, dopo l’attacco di panico che ha subito durante la diretta di lunedì sera, si è lamentata di nuovo per la mancanza di attenzioni da parte dell’ex nuotatore. Tutto è partito dal buongiorno, cheavrebbe dato in maniera più calorosa a Sophie, baciandola sulla guancia., quindi, ha sottolineato di aver sofferto per ...