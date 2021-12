Gagliardini e Lautaro su rigore | Inter-Spezia 2-0

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) MILANO (ITALPRESS) – L’conquista la decima vittoria stagionale imponendosi 2-0 contro lograzie alle reti die diMartinez su calcio di. Terzo successo consecutivo per gli uomini di Simone Inzaghi, il quinto in sette gare davanti al proprio pubblico. Tre punti fondamentali per la compagineista, mentre si complica invece la corsa salvezza per lo, i liguri sono fermi a quota 11 punti dopo 15 partite: già col Sassuolo servirà una reazione immediata.Thiago Motta prova a cambiare qualcosa rispetto alla sconfitta col Bologna, nei primi 30 minuti la squadra di Simone Inzaghi fa fatica a trovare varchi. Correa eprovano ad abbattere il muro dellocon le conclusioni dal limite ...

Il risultato si sblocca al 36' al termine di un giro palla innescato da Calhanoglu, rifinito da D'Ambrosio e impreziosito dal tacco diche serveper l'1 - 0 . I nerazzurri non ...è decisivo in entrambe le reti messe a segno dai nerazzurri: nel primo tempo libera l'autore del golcon un tacco delizioso e nella ripresa trasforma il rigore che fissa il ...L’Inter sembra inarrestabile e continua a macinare punti. I nerazzurri di Simone Inzaghi si sono imposti per 2-0 contro lo Spezia, grazie ai gol di Gagliardini e Lautaro Martinez. Adesso, la cugina ...Sabato ci sarà Roma-Inter all'Olimpico. L'Inter non vuole più fermarsi. A San Siro nel match del 15° turno di Serie A è arrivato infatti il terzo successo consecutivo in campi ...