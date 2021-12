Colletta alimentare | la Brianza c’è | donati oltre 173mila chilogrammi di cibo per i poveri

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Dario Boggio Marzet, presidente di BancoLombardia: «Il ritorno della Giornata in presenza ha fatto sentire le persone. Una grandissima emozione come se fosse la prima volta di un evento straordinario che si ripete da 25 anni». Ora laprosegue con le donazioni con card o online.

Advertising

Avvenire_Nei : Domani sabato #27novembre la #Colletta #27novembre - GrossetoNotizie : Colletta alimentare: raccolti 27500 chili di cibo in Maremma - laVitaCattolica : @BancoAlimentare FVG, dalla Colletta alimentare un risultato straordinario. --- ? Abbonamenti 2021:… - Carlino_Ravenna : Colletta alimentare, donati 8254 chili - Carlino_Faenza : Colletta alimentare, donati 8254 chili -

Ultime Notizie dalla rete : Colletta alimentare

I prodotti raccolti nella giornata dellasi aggiungono a quelli che arrivano attraverso altri canali: la raccolta delle eccedenze e dei prodotti non venduti dalle aziende ...Sabato 27 novembre è stata la Giornata nazionale della, tornata in presenza con un grande successo: sono stati donati l'equivalente di 14 milioni di pasti. Ben 140mila volontari, nel rispetto delle norme, hanno dedicato il loro impegno ...Una Brianza ancora una volta generosa. Sono 173.384 i chilogrammi di cibo raccolti con la 25esima edizione della Colletta Alimentare tornata in presenza sabato 27 novembre. L’in ...È stata un successo la 25ma colletta alimentare, finalmente tornata in presenza. Non era scontato infatti che, con la ripresa dei contagi, 140mila volontari, nel rispetto delle norme, tornassero davan ...