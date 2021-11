Tiribocchi: 'Il Napoli in corsa per lo scudetto fino alla fine' (Di martedì 30 novembre 2021) Napoli - " Una gara da brividi ": così Simone Tiribocchi , ex attaccante ed ora opinionista di Dazn, ha descritto la sfida tra Napoli e Lazio che è stata preceduta dal ricordo di Diego Armando ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 30 novembre 2021)- " Una gara da brividi ": così Simone, ex attaccante ed ora opinionista di Dazn, ha descritto la sfida trae Lazio che è stata preceduta dal ricordo di Diego Armando ...

Advertising

sportli26181512 : Tiribocchi: 'Il Napoli in corsa per lo scudetto fino alla fine': L'ex centravanti: 'Con prestazioni come quella vis… - lazio_magazine : DAZN - Tiribocchi: 'Napoli-Lazio la più bella gara del campionato! Prestazione super degli azzurri, erano già da sc… - apetrazzuolo : DAZN - Tiribocchi: 'Napoli-Lazio la più bella gara del campionato! Prestazione super degli azzurri, erano già da sc… - sscalcionapoli1 : Tiribocchi: “Sarà difficile battere il Napoli se gioca come contro la Lazio” - susydigennaro : RT @napolimagazine: DAZN - Tiribocchi: 'Sarà difficile battere il Napoli se gioca come contro la Lazio' -