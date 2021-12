Scuola, Draghi corregge i suoi ministri: «Non si va in Dad con un solo positivo» (Di martedì 30 novembre 2021) In appena 24 ore, forse meno, la Scuola fa dietrofront per due volte sulle regole anti-Covid. Lunedì sera il ministero alla Salute e il ministero all?Istruzione hanno sospeso con una... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 30 novembre 2021) In appena 24 ore, forse meno, lafa dietrofront per due volte sulle regole anti-Covid. Lunedì sera il ministero alla Salute e il ministero all?Istruzione hanno sospeso con una...

Palazzo_Chigi : Draghi: C’è bisogno di cooperazione tra industria, istituzioni, sindacati e di coinvolgere il mondo della scuola, d… - ilriformista : Dopo una giornata confusionaria, arriva la doppia giravolta del Governo che chiude, si spera definitivamente, al ri… - marcodimaio : Con l'autorevolezza di sempre, il presidente #Draghi fa la scelta giusta: obbligo di vaccino per molte attività e o… - Trovolavorobiz : RT @1nessuno100mil2: Io sono Mario, ho 13 anni, sono un bambino sano. Dal 6 Dicembre non potrò andare a scuola con l'autobus senza un tampo… - minimiquadrati : RT @cescon_maurizio: Pasticciaccio brutto del #Governo sulla #dad a scuola: dietrofront per due volte nel giro di 24 ore, due ministri scon… -