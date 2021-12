PSVITA Rilasciato Slenderman Returns v4

Leggi su gamesandconsoles

(Di martedì 30 novembre 2021) Lo sviluppatore BurAndBY haun nuovo gioco homebrew perchiamato.Sviluppato inizialmente su PC da Rosario Terranova,Slender Manè un gioco indie horror psicologico, basato su una leggenda metropolitana e una creatura omicida chiamata Slender Man.Il gioco è completamente in 3D, è pensato per la piattaforma Windows, ma è stato realizzato anche un porting per la versione mobile, ed è controllabile con comodi pulsanti touch sullo schermo.Slender Manè un progetto software per il corso di “Digital Game Development”, CdL in Informatica, Università di Catania. Downloadv4.vpk Fonte Github Il post completov4 è ...