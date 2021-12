Indennità Covid-­19 per armatori e pescatori autonomi: istruzioni (Di mercoledì 1 dicembre 2021) ROMA – . Con la circolare INPS 19 novembre 2021, n. 173, l’Istituto fornisce infatti le istruzioni relative al trattamento di sostegno al reddito previsto dall’articolo 1, comma 315, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), a favore dei soci lavoratori autonomi di cooperative della L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Elenco negozi aperti dopo Dpcm 11 marzo 2020 Bonus 600 euro autonomi, cococo, stagionali nel DL 18 Discorso Conte 24 marzo 2020:multe dure a ribelli fermo Linee guida a imprese e Stati per maschere gel e 3d Test sierologico per rilevare anticorpi Covid entro aprile Bozza nuovo DPCM 04 novembre 2020 Giuseppe Conte Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) ROMA – . Con la circolare INPS 19 novembre 2021, n. 173, l’Istituto fornisce infatti lerelative al trattamento di sostegno al reddito previsto dall’articolo 1, comma 315, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), a favore dei soci lavoratoridi cooperative della L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Elenco negozi aperti dopo Dpcm 11 marzo 2020 Bonus 600 euro, cococo, stagionali nel DL 18 Discorso Conte 24 marzo 2020:multe dure a ribelli fermo Linee guida a imprese e Stati per maschere gel e 3d Test sierologico per rilevare anticorpientro aprile Bozza nuovo DPCM 04 novembre 2020 Giuseppe Conte

