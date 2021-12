Hateboer | “Felice di essere tornato | ma ora siamo in cinque per due maglie”

(Di martedì 30 novembre 2021) Hansparla a DAZN dopo la gara vinta per 4-0 dall’Atalanta contro il Venezia. “Sono, è stata lunga: è stato un periodo difficile, pensavo di farlo ad agosto, ora finalmente ci. Orain 5 per duesugli esterni ma le gare sono tante, serve far bene per giocare, sarà una bella sfida.Pasalic? Deve pagare una cena, senza dubbio: sta vivendo un momento importante, è bello anche per lui”. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Hansha parlato ai microfoni di Dazn subito dopo il fischio finale di Atalanta - Venezia 4 - 0. L'esterno nerazzurro non ha nascosto la sua gioia per il ritorno in campo: 'Sonodi essere ...... che segna da quattro gare di fila e ormai non si ferma più, èdel nerazzurro delle Mura, ... poi Gosens (pochi giorni dopo ma il suo recupero procede a gonfie vele) e(sarebbe un bel ...Serie A, le parole di Hans Hateboer dopo Atalanta-Venezia 4-0: "Tanti giocatori per due posti, sarà una bella sfida" ...Hans Hateboer, terzino dell'Atalanta, ha parlato a DAZN dopo la gara vinta per 4-0 contro il Venezia. "Sono felice di essere tornato, è stata lunga: è stato un periodo difficile, pensavo di farlo ad a ...