Can Yaman confessa qual è il suo peggior difetto e come fa a mettere d’accordo donne di tutte le età (Di martedì 30 novembre 2021) È inarrestabile il successo dell’attore turco Can Yaman: dopo l’esordio di grande successo nel nostro Paese con la soap DayDreamer, andata in onda un paio di anni fa su Canale 5, Can non si è più fermato e ha debuttato anche in alcune serie tv nostrane, tra cui Che Dio ci aiuti 6. Ma non solo, dal momento che l’attore è sul set della fiction Viola come il mare, insieme a Francesca Chillemi, con la quale si era vociferato potesse avere un flirt dopo la fine della storia con Diletta Leotta. Oltre alla sua carriera di attore, Can si è recentemente lanciato anche nel mondo della scrittura: in questi giorni, infatti, è uscita la sua autobiografia, intitolata Sembra strano anche a me, che sta riscuotendo un grande successo tra le sue innumerevoli fan. Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Can ha raccontato che l’idea del libro è ... Leggi su isaechia (Di martedì 30 novembre 2021) È inarrestabile il successo dell’attore turco Can: dopo l’esordio di grande successo nel nostro Paese con la soap DayDreamer, andata in onda un paio di anni fa su Canale 5, Can non si è più fermato e ha debuttato anche in alcune serie tv nostrane, tra cui Che Dio ci aiuti 6. Ma non solo, dal momento che l’attore è sul set della fiction Violail mare, insieme a Francesca Chillemi, con lae si era vociferato potesse avere un flirt dopo la fine della storia con Diletta Leotta. Oltre alla sua carriera di attore, Can si è recentemente lanciato anche nel mondo della scrittura: in questi giorni, infatti, è uscita la sua autobiografia, intitolata Sembra strano anche a me, che sta riscuotendo un grande successo tra le sue innumerevoli fan. Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Can ha raccontato che l’idea del libro è ...

