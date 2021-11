Calciatori italiani all’estero: Jorginho di rigore, a secco gli attaccanti (Di martedì 30 novembre 2021) Calciatori italiani all’estero: il centrocampista a segno dal dischetto contro lo United. Weekend a reti bianche per i bomber Un weekend agrodolce per i Calciatori italiani all’estero. In Inghilterra va a segno Jorginho che, su rigore, permette al Chelsea di agguantare il pareggio con lo United e blindare la prima posizione in classifica. Ancora ai box Ogbonna, mentre Gollini non è sceso in campo con il Tottenham causa rinvio del match con il Burnley. Spostandoci in Francia, Gigio Donnarumma, fresco vincitore del Premio Yashin, ha incassato una rete nel 3-1 del suo Psg ai danni del Saint-Etienne, mentre Emerson Palmieri ha giocato 90 minuti nella vittoria del Lione a Montpellier. Turchia amara, baby Gnonto lancia lo Zurigo Fine settimana ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 novembre 2021): il centrocampista a segno dal dischetto contro lo United. Weekend a reti bianche per i bomber Un weekend agrodolce per i. In Inghilterra va a segnoche, su, permette al Chelsea di agguantare il pareggio con lo United e blindare la prima posizione in classifica. Ancora ai box Ogbonna, mentre Gollini non è sceso in campo con il Tottenham causa rinvio del match con il Burnley. Spostandoci in Francia, Gigio Donnarumma, fresco vincitore del Premio Yashin, ha incassato una rete nel 3-1 del suo Psg ai danni del Saint-Etienne, mentre Emerson Palmieri ha giocato 90 minuti nella vittoria del Lione a Montpellier. Turchia amara, baby Gnonto lancia lo Zurigo Fine settimana ...

