ATTENZIONE A SOTTRARRE DATI DAL PC AZIENDALE | SI COMMETTE UN REATO

(Di martedì 30 novembre 2021) Icontenuti nel pcin dotazione al dipendente e utilizzati per lo svolgimento dell’attività lavorativa sono patrimonio. Pertanto, il dipendente che cancelli o manipoli o trasferisca all’esterno taliattua una condotta disciplinarmente rilevante,illecito civile e penale e può essere tenuto al risarcimento dei danni. Per dimostrare la condotta illecita del dipendente, il datore di lavoro può legittimamente acquisire e produrre in giudizio i messaggi privati inviati dal lavoratore a soggetti terzi (Cassazione, sentenza n. 33809/2021) tramite copie autentiche di chat whatsapp, copie autentiche di email o un’analisi forense del computer o altri dispositivi forniti in dotazione. TUTTI GLI ARGOMENTI PRINCIPALI DEL NOSTRO BLOG SULLA SICUREZZA INFORMATICA Potete ...

Si rischia la sottrazione di denaro e dei dati personali. Attenzione alle false e-mail di organismi internazionali di Polizia.