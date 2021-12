"Mettere a frutto la lezione di dolore appresa con il Covid", dice Mattarella (Di lunedì 29 novembre 2021) AGI - Quello del significato del concetto di italianità "è un interrogativo aperto da secoli e ancora attualissimo". Sergio Mattarella cita Umberto Eco e, aprendo alla Farnesina gli Stati Generali della Lingua e della Creatività italiane nel mondo, aggiunge che quel tema deve essere "fatto nostro, mettendo a fuoco il passato e a frutto le lezioni del presente. Anche quelle - è il richiamo del Presidente della Repubblica - apprese con sacrificio e dolore come l'esperienza della crisi pandemica". "Il campo in cui agiamo - prosegue - è caratterizzato dalla complessità della realtà che ci circonda. Il mondo è di fronte a sfide che nessun Paese, nessuna cultura può immaginare di affrontare da solo. Crisi quali quelle indotte dai cambiamenti climatici, le giuste aspirazioni a uno sviluppo autenticamente equo e sostenibile, tutte si intersecano con nuove ... Leggi su agi (Di lunedì 29 novembre 2021) AGI - Quello del significato del concetto di italianità "è un interrogativo aperto da secoli e ancora attualissimo". Sergio Mattarella cita Umberto Eco e, aprendo alla Farnesina gli Stati Generali della Lingua e della Creatività italiane nel mondo, aggiunge che quel tema deve essere "fatto nostro, mettendo a fuoco il passato e ale lezioni del presente. Anche quelle - è il richiamo del Presidente della Repubblica - apprese con sacrificio ecome l'esperienza della crisi pandemica". "Il campo in cui agiamo - prosegue - è caratterizzato dalla complessità della realtà che ci circonda. Il mondo è di fronte a sfide che nessun Paese, nessuna cultura può immaginare di affrontare da solo. Crisi quali quelle indotte dai cambiamenti climatici, le giuste aspirazioni a uno sviluppo autenticamente equo e sostenibile, tutte si intersecano con nuove ...

