Whirlpool, vertice in Regione Campania. De Luca: "Serve progetto di reindustrializzazione" (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina l'Assessore al Lavoro della Regione Campania, Antonio Marchiello, ha ricevuto una delegazione delle Organizzazioni Sindacali in rappresentanza dei lavoratori di Whirlpool nell'ambito della vertenza caratterizzata dalla procedura di licenziamento aperta dall'Azienda americana. Le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto l'impegno della Regione affinché per i lavoratori Whirlpool venga garantita la continuità occupazionale, evitando i licenziamenti, rappresentando il formale impegno su questo punto cruciale espresso dal Governo nazionale. L'Assessore ha ringraziato i Sindacati e i lavoratori presenti anche per il clima collaborativo e finalizzato alla ricerca di soluzioni che hanno contribuito a creare, sottolineando il senso di responsabilità che hanno tenuto ...

