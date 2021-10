Voghera | l’ex assessore Adriatici torna in libertà | era ai domiciliari da tre mesi

Leggi su open.online

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Massimoto inalla Sicurezza del Comune di, che si trovava aidal 20 luglio ed è accusato di eccesso colposo di legittima difesa, è libero dalla notte scorsa. La misura era scattata dopo che, durante una colluttazione in piazza,aveva ucciso con un colpo di pistola il 38enne Youns El Bossettaoui. La misura ora è scaduta e dunque, difeso dagli avvocati Gabriele Pipicelli e Colette Gazzaniga, èto in. Nei giorni scorsi, il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato una richiesta di revoca della custodia cautelare della Procura di Pavia. Nel suo parere favorevole, il pm Roberto Valli citava la ...