Venom - La furia di Carnage: Kevin Feige rompe il silenzio sulla scena dopo i titoli di coda (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il capo di Marvel Kevin Feige ha commentato la scottante scena dopo i titoli di coda di Venom - La furia di Carnage. Il capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha rotto il silenzio commentando la scioccante scena dopo i titoli di coda di Venom - La furia di Carnage, sequel dell'hit del 2018 Venom. Attenzione! Non proseguite nella lettura di questa news se non volete conoscere su Venom - La furia di Carnage Kevin Feige ha svelato che la scena post-credits di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il capo di Marvelha commentato la scottantedidi- Ladi. Il capo dei Marvel Studiosha rotto ilcommentando la scioccantedidi- Ladi, sequel dell'hit del 2018. Attenzione! Non proseguite nella lettura di questa news se non volete conoscere su- Ladiha svelato che lapost-credits di ...

Soy1987 : RT @UCI_Cinemas: ???? Oggi non perderti #Venom2 - La Furia di Carnage in inglese con sottotitoli in italiano, #SoloDaUCI: - cinemaniaco_fb : ?????????????? Venom - La furia di Carnage: Kevin Feige rompe il silenzio sulla scena dopo i titoli di coda… - duelsit : L'ambigua inconsistenza di #Venom – La furia di Carnage di Andy Serkis - UCI_Cinemas : ???? Oggi non perderti #Venom2 - La Furia di Carnage in inglese con sottotitoli in italiano, #SoloDaUCI:… - cassinonotizie : A partire dal 21 ottobre nuova programmazione per il Cinema Teatro a Manzoni di Cassino. Entra, infatti, in proiezi… -