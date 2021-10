Un rene di un maiale è stato trapiantato in un essere umano senza rigetto

Advertising

Ildi unè stato per la prima volta con successo in un essere umano. Lo straordinario risultato, ottenuto dalla New York University Langone Health, come riportano i media, potrebbe aprire una ...Una donna tenuta in vita artificialmente con una disfunzione renale ha ricevuto per la prima volta undi unsenza rigettarlo. Si tratta di un esperimento che segna un grande passo avanti nella storia dei trapianti. I chirurghi hanno collegato con successo per pochi giorni uncresciuto ...A ricevere l’organo è stata una donna tenuta in vita artificialmente con segni di disfunzione renale, la cui famiglia ha acconsentito all’esperimento ...L'operazione è avvenuta nell'ambito di un esperimento che ha visto coinvolti una donna celebralmente morta cui è stato trapiantato un rene di un maiale che ha resistito per 54 ore ...