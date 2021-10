Torna la pioggia sull’Italia, dove e da quando (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Torna la pioggia sull’Italia, a partire dalle regioni settentrionali. Nei prossimi giorni infatti il nostro Paese verrà raggiunto da un fronte instabile di origine atlantica. Il team de iLMeteo.it avvisa che i precursori del fronte saranno non solo le nebbie sulla Pianura Padana (segno dell’invecchiamento dell’alta pressione), ma anche i venti meridionali più umidi che aumenteranno la nuvolosità su molte regioni. I venti più miti e la nuvolosità più diffusa saranno i responsabili dell’aumento, anche sensibile, delle temperature notturne. Da domani, giovedì 21 ottobre, la perturbazione raggiungerà il Nord con le piogge che interesseranno soprattutto i settori alpini, prealpini e la Liguria centro-orientale. Nei giorni successivi le precipitazioni si porteranno al Centro, soprattutto su Marche, Umbria, Lazio e localmente in Sardegna, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 ottobre 2021)la, a partire dalle regioni settentrionali. Nei prossimi giorni infatti il nostro Paese verrà raggiunto da un fronte instabile di origine atlantica. Il team de iLMeteo.it avvisa che i precursori del fronte saranno non solo le nebbie sulla Pianura Padana (segno dell’invecchiamento dell’alta pressione), ma anche i venti meridionali più umidi che aumenteranno la nuvolosità su molte regioni. I venti più miti e la nuvolosità più diffusa saranno i responsabili dell’aumento, anche sensibile, delle temperature notturne. Da domani, giovedì 21 ottobre, la perturbazione raggiungerà il Nord con le piogge che interesseranno soprattutto i settori alpini, prealpini e la Liguria centro-orientale. Nei giorni successivi le precipitazioni si porteranno al Centro, soprattutto su Marche, Umbria, Lazio e localmente in Sardegna, ...

Advertising

infoitinterno : METEO. Torna qualche pioggia al Centro da metà settimana - Ivana_ivi37 : @santolann1 Sangio attraverso la sua musica ogni giorno come sempre mi dona sempre tanta gioia e serenità e nei mie… - perfe41 : @JackalBourne @Corriere Oh Jack, te vöri been, ma vedi tutto sempre nero; lo dice anche Asterix 'dopo la pioggia to… - andreastoolbox : METEO. Torna qualche pioggia al Centro da metà settimana « 3B Meteo - iconaclima : Oggi bel tempo quasi ovunque, da domani l'autunno torna ad alzare la voce: tornano #pioggia e vento freddo… -