Talenti over 50 | al pittore Carmine Raiola la Farfalla d’Oro 2021

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Proclamati i vincitori della 39esima edizione di 50&Più, il concorso d’arte riservato agli50. La competizione (che prevede 4 categorie: prosa, poesia, pittura e fotografia) si è svolta in presenza durante la Settimana della Creatività a Baveno. Commerciante, ora in pensione,si è appassionato alla pittura quando aveva 40 anni. “Da quando ho scoperto questa passione – dice – e chiuso l’attività, mi sento libero di esprimere la mia creatività e guardare il mondo attraverso i colori a olio”. E’ la prima volta che ha è partecipato al concorso di 50&Più. L’edizione che si è conclusa con l’assegnazione di 20 Farfalle, 4 Libellule, 32 Menzioni Speciali e 6 Segnalazioni della Giuria. Le cinque migliori opere per ogni sezione – prosa, poesia, pittura e fotografia – sono state premiate con le ...

Proclamati i vincitori della 39esima edizione di 50&Più, il concorso d'arte riservato agli over 50. La competizione (che prevede 4 categorie: prosa, poesia, pittura e fotografia) si è svolta in presen ...La 39esima edizione del contest premia i talenti artistici over 50 in prosa, poesia, pittura e fotografia. Sono stati proclamati i vincitori della 39esima edizione del Concorso di 50&Più di Prosa, Poe ...