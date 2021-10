SELVAGGIA LUCARELLI BALLERINA PER UNA NOTTE? POI LE FRECCIATE ALLA MUSSOLINI E MORGAN (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sale l’attesa e si scalda l’atmosfera in vista della seconda puntata di BALLAndo con le Stelle, in onda sabato sera su Rai1. Si parte da Al Bano che a Domenica In ha tuonato dopo lo zero ricevuto da Mariotto: “Sono cavoli tuoi, sei diventato il mio nemico, sabato ti asfalterò” . SELVAGGIA LUCARELLI intanto affila le unghie. “Perché la MUSSOLINI a BALLAndo? Perché????”, le chiedono sui social. La LUCARELLI risponde che “le dittature prima o poi finiscono“. La nipote del Duce e di Sophia Loren aveva già annunciato la sua presenza fissa come una rivalsa sulla giuria dopo tutto quello patito l’anno scorso come concorrente. Altro capitolo. “Arriva la cattiveria” ha commentato MORGAN quando è toccato a SELVAGGIA esprimere il giudizio. “Io cattiva? Sto ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sale l’attesa e si scalda l’atmosfera in vista della seconda puntata di Bndo con le Stelle, in onda sabato sera su Rai1. Si parte da Al Bano che a Domenica In ha tuonato dopo lo zero ricevuto da Mariotto: “Sono cavoli tuoi, sei diventato il mio nemico, sabato ti asfalterò” .intanto affila le unghie. “Perché laa Bndo? Perché????”, le chiedono sui social. Larisponde che “le dittature prima o poi finiscono“. La nipote del Duce e di Sophia Loren aveva già annunciato la sua presenza fissa come una rivalsa sulla giuria dopo tutto quello patito l’anno scorso come concorrente. Altro capitolo. “Arriva la cattiveria” ha commentatoquando è toccato aesprimere il giudizio. “Io cattiva? Sto ...

