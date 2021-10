Sanità: approvata istanza per riconoscimento San Gerardo Monza come Irccs (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Milano, 20 ott. (Adnkronos) - La giunta di Regione Lombardia, su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, ha dichiarato coerente e compatibile, con la programmazione sanitaria regionale, l'istanza dell'Asst di Monza di modificare in Medicina delle malattie rare l'area di riconoscimento della futura Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza. La giunta ha dato mandato alla direzione generale Welfare di trasmettere al ministero della Salute il provvedimento e l'ulteriore documentazione tecnica per la prosecuzione dell'iter di riconoscimento. La novità riguarda l'ambito dell'attività assistenziale e di ricerca da parte dei soggetti che confluiranno nell'Irccs. In particolare, si tratta dell'ospedale San ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Milano, 20 ott. (Adnkronos) - La giunta di Regione Lombardia, su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, ha dichiarato coerente e compatibile, con la programmazione sanitaria regionale, l'dell'Asst didi modificare in Medicina delle malattie rare l'area didella futura FondazioneSandei Tintori di. La giunta ha dato mandato alla direzione generale Welfare di trasmettere al ministero della Salute il provvedimento e l'ulteriore documentazione tecnica per la prosecuzione dell'iter di. La novità riguarda l'ambito dell'attività assistenziale e di ricerca da parte dei soggetti che confluiranno nell'. In particolare, si tratta dell'ospedale San ...

Ultime Notizie dalla rete : Sanità approvata Monza, San Gerardo: approvata istanza per il riconoscimento dell'Ospedale come IRCCS Per una sanità quindi sempre più all'avanguardia e attenta alle dinamiche, con l'obiettivo chiaro di curare la persona prima ancora che la malattia". "La delibera concretizza " conclude l'assessore " ...

Farm to Fork, il Parlamento europeo chiede alimenti sani e sostenibili La risoluzione non legislativa è stata approvata con 452 voti a favore, 170 voti contrari e 76 ... NL), relatrice della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare: "Le ...

