Saluto romano del falconiere della Lazio | la comunità ebraica | ' Via i fascisti dagli stadi'

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Non passa inosservato il gesto del, il portoghese Juan Bernabé, che ha compiuto ilfascista insieme ad alcuni tifosi, inneggiando al Duce. Oltre alla condanna politica e ...

Advertising

HuffPostItalia : Saluto romano, camicia nera, libro sulle SS: chi è il presidente del VI Municipio - Agenzia_Ansa : Ebrei italiani: Via i fascisti dal calcio, la Lazio intervenga. L'addestratore dell'aquila Olimpia, emblema del clu… - repubblica : Lazio, il falconiere fa il saluto romano all'Olimpico. Cori: 'Duce, Duce'. Verrà sospeso. Comunità ebraiche: 'Fuori… - East_10 : @edw331 @IOMEMEDESIMO @giovannino211 @CucchiRiccardo @OfficialSSLazio @lazio_e Inneggiare al duce facendo il saluto… - liidsss : Visto che parlate di Cassazione, c’è anche una sentenza della Cassazione del 16 maggio 2019 che stabilisce che il s… -

Ultime Notizie dalla rete : Saluto romano

Non passa inosservato il gesto del falconiere della Lazio, il portoghese Juan Bernabé, che ha compiuto ilfascista insieme ad alcuni tifosi, inneggiando al Duce. Oltre alla condanna politica e alle immediate prese di posizione della società sportiva, che ha sospeso Bernabé, ha parlato anche Noemi ...Nel filmato si vede lo spagnolo che inneggia al Duce, rivolgendo ilverso alcuni tifosi biancocelesti nel post partita di Lazio - Inter. Questo il comunicato che ha ufficializzato la ...Lutto per Claudio Baglioni che ha visto la scomparsa di una persona importante. Antonio Coggio è stato lungamente accanto al cantante.Chi è Juan Bernabé, addestratore che ha fatto il saluto romano. La Lazio lo ha sospeso dopo la polemica delle scorse ore ...