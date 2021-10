Roma, Zaniolo scalpita per rientrare: i giallorossi predicano prudenza (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nicolò Zaniolo vuole rientrare subito, ma la Roma non vuole rischiarlo già per la sfida contro il Napoli L’infortunio patito contro la Juventus da Nicolò Zaniolo ha fatto scattare l’allarme in casa Roma sulle condizioni del proprio gioiello, ma per il calciatore non dovrebbe essere nulla di grave. Il medico assicura che non c’è nessun legame coi precedenti infortuni. Zaniolo scalpita per scendere in campo già domenica prossima contro il Napoli ma, come riportato da Il Messaggero, il club giallorosso predica prudenza per evitare ulteriori guai fisici. E così il calciatore potrebbe rientrare direttamente la domenica successiva contro il Milan, saltando così anche il turno infrasettimanale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nicolòvuolesubito, ma lanon vuole rischiarlo già per la sfida contro il Napoli L’infortunio patito contro la Juventus da Nicolòha fatto scattare l’allarme in casasulle condizioni del proprio gioiello, ma per il calciatore non dovrebbe essere nulla di grave. Il medico assicura che non c’è nessun legame coi precedenti infortuni.per scendere in campo già domenica prossima contro il Napoli ma, come riportato da Il Messaggero, il club giallorosso predicaper evitare ulteriori guai fisici. E così il calciatore potrebbedirettamente la domenica successiva contro il Milan, saltando così anche il turno infrasettimanale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

