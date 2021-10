Premio Sakharov 2021 all'oppositore del Cremlino Alexei Navalny (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Premio Sakharov 2021 per la libertà di pensiero del Parlamento europeo è stato assegnato al politico dell'opposizione russa e attivista anti - corruzione Alexei Navalny. L'annuncio della ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ilper la libertà di pensiero del Parlamento europeo è stato assegnato al politico dell'opposizione russa e attivista anti - corruzione. L'annuncio della ...

Advertising

LiaQuartapelle : Il premio Sakharov a @navalny, al suo coraggio e a quello dei centinaia di attivisti russi in carcere. Continuerem… - AndreaRomano9 : Da 300 giorni #Navalny è nelle galere di #Putin per reati di opinione, dopo essere stato avvelenato dal regime. La… - ilpost : Alexei Navalny ha vinto il Premio Sakharov per la libertà di pensiero - elaisafrenk : #Liberta di Pensiero #Liberta di Parola #AlexeiNavalny Alexei Navalny ha vinto il Premio Sakharov per la libertà… - maggtn : RT @Agenzia_Ansa: Il premio Sakharov per i diritti umani al russo Navalny. L'annuncio, con appello, della vicepresidente del Parlamento eur… -