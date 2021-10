Omicidio, 76enne arrestato dai carabinieri ad Avella (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte i carabinieri della Stazione di Avella hanno arrestato un 76enne del posto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Corte di Appello di Napoli, per il reato di Omicidio. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto alla Casa Circondariale “Bellizzi” di Avellino, dovendo scontare la pena residua di 6 anni, 9 mesi e 12 giorni di reclusione, come da sentenza della Corte Suprema di Cassazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte idella Stazione dihannoundel posto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Corte di Appello di Napoli, per il reato di. Dopo le formalità di rito, l’è stato tradotto alla Casa Circondariale “Bellizzi” di Avellino, dovendo scontare la pena residua di 6 anni, 9 mesi e 12 giorni di reclusione, come da sentenza della Corte Suprema di Cassazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

