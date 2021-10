Mustapha Manneh | schiacciato da un albero in Cadore per mantenere i quattro figli in Gambia

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Si chiamavae faceva il boscaiolo. Ieri ha perso la vita mentre lavorava nei boschi della Val Visdende: morto in un bosco inperinIl boscaiolo aveva 32 anni e ieri mattina è stato mortalmente travolto da unnei boschi della Val Visdende, nel bellunese, durante lavori boschivi. Attorno alle 9.40 il Soccorso alpino della Val Comelico è stato allertato. Sul posto è volato l’elicottero del Suem di Pieve di, una squadra del Soccorso alpino e del Sagf, Vigili del fuoco, Carabinieri. L’è stato spostato anche con l’aiuto dei colleghi del boscaiolo, ma purtroppo per lui non c’è stato niente da fare. ...

