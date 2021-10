Meloni e Salvini da Berlusconi per vertice centrodestra

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il leader della Lega Matteoe la presidente di Fratelli d'Italia Giorgiasono attesi a villa Grande, residenza romana di Silvio. Iltra i leader servirà per fare il ...

meb : A gennaio dicevano: se cade Conte, Salvini e Meloni vinceranno tutte le elezioni. Mi pare che Conte sia caduto. E c… - elio_vito : Ed a Salvini e Meloni (Tajani dice che ha vinto) dico che abbiamo perso non perché c'è stata la manifestazione sab… - peppeprovenzano : Dalla crisi più dura della nostra storia si può uscire a #sinistra. Grazie ai nostri sindaci, su tutti a… - peeyonkou : RT @Moonlightshad1: Se berlusconi ha potuto affrontare il periglioso viaggio verso Roma dove si incontrerà niente meno che con salvini e me… - okwlor : RT @the_highsparrow: Ogni tanto giova ricordare che con Salvini e Meloni al governo in pandemia avremmo fatto una fine a metà strada tra Br…

Il leader della Lega Matteo Salvini e la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni sono attesi a Villa Grande, residenza romana di Silvio Berlusconi. Il vertice tra i leader servirà per fare il punto della situazione. C'è anche la protesta rispetto ai suoi leader di quegli italiani di destra che giustamente aborrono i no vax e che hanno anche voluto prendere le distanze dai loro leader che hanno