LIVE Sinner-Musetti 7-5 2-1, ATP Anversa in DIRETTA: break dell’altoatesino nel terzo game del secondo set (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Prova lo slice di rovescio Sinner, che però non passa al di là della rete. 40-15 Non resta in campo il dritto di Musetti. 30-15 Prende campo con il dritto Sinner, accelera e si va a prendere il punto. 15-15 BREVE, MA INTENSO! Così si definisce questo scambio, anche grazie a uno spettacolare allungo di Sinner sulla volée molto difficile cui lo costringe Musetti! 0-15 Ottima risposta di Musetti con il dritto, poi comanda e chiude sempre con questo colpo in lungolinea. 2-1 break Sinner: Musetti mette in rete il dritto in uscita dal servizio e per la seconda volta nel match deve cedere la battuta. 15-40 DUE PALLE break ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Prova lo slice di rovescio, che però non passa al di là della rete. 40-15 Non resta in campo il dritto di. 30-15 Prende campo con il dritto, accelera e si va a prendere il punto. 15-15 BREVE, MA INTENSO! Così si definisce questo scambio, anche grazie a uno spettacolare allungo disulla volée molto difficile cui lo costringe! 0-15 Ottima risposta dicon il dritto, poi comanda e chiude sempre con questo colpo in lungolinea. 2-1mette in rete il dritto in uscita dal servizio e per la seconda volta nel match deve cedere la battuta. 15-40 DUE PALLE...

