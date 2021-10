La differenza tra maschi e femmine esiste ma sia chiaro che io non l’ho mai detto

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nel 2006, quando Shiloh Jolie-Pitt aveva pochi mesi, mi trovai – assieme ad altri disgraziati i cui giornali vogliono poter mettere in copertina una foto d’una bella attrice e dire «ha parlato con noi, proprio con noi» – attorno a un tavolo al quale, per venti ambìti minuti, si sarebbe seduta Angelina Jolie – a parlare con noi, proprio con noi. L’ufficio stampa aveva fatto quel che gli uffici stampa fanno in questi casi – dirci che le domande personali erano bandite, intendendo con «domande personali» tutto ciò che attiene a cose più interessanti e che fanno vendere più i giornali di «ci parli del film che è qui per promuovere» – ma Angelina Jolie non era mica una starlette che ha paura di quattro cavalli e quattro segugi che vogliono sapere i fatti suoi. Shiloh era l’argomento di cui tutti volevamo parlare, per molte ragioni. Era l’unica neonata bella della storia del mondo, al netto ...