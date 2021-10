In pensione con Quota 102: come funziona la nuova proposta per superare la fine di Quota 100 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Per affrontare la fine di Quota 100, che avverrà il 31 dicembre 2021, ed evitare lo scalone di 5 anni previsto dalla Legge Fornero si è aggiunta una nuova proposta. Potrebbe trattarsi di una fase transitoria capace di ridurre lo scalone: ecco di cosa si tratta e quali sarebbero le differenze dall’attuale Quota 100. pensione, che cos’è Quota 102 e perché ridurrebbe lo “scalone” di 5 anni Il passaggio da Quota 100 alla Legge Fornero, a partire dal 1° gennaio 2022, porterebbe l’età pensionabile da 62 a 67 anni, con uno “scalone” di 5 anni. Nel corso dei lavori per l’approvazione del Documento Programmatico, in attesa della Legge di Bilancio 2021, il Governo ha formulato la ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Per affrontare ladi100, che avverrà il 31 dicembre 2021, ed evitare lo scalone di 5 anni previsto dalla Legge Fornero si è aggiunta una. Potrebbe trattarsi di una fase transitoria capace di ridurre lo scalone: ecco di cosa si tratta e quali sarebbero le differenze dall’attuale100., che cos’è102 e perché ridurrebbe lo “scalone” di 5 anni Il passaggio da100 alla Legge Fornero, a partire dal 1° gennaio 2022, porterebbe l’età pensionabile da 62 a 67 anni, con uno “scalone” di 5 anni. Nel corso dei lavori per l’approvazione del Documento Programmatico, in attesa della Legge di Bilancio 2021, il Governo ha formulato la ...

Turi_000 : @Nihal884 @franci_rit @marieta99044909 @GiuseppeConteIT No cazzo... Sono poveri ai quali non andrebbero quei soldi… - F_Feliziani : Qui sono in gioco decenni di progetti sull’integrazione. Aver reso incompatibile la pensione d’invalidità civile co… - LorenzaFerreri : @mgmaglie Se ho capito bene con 130 nel 2030 ci vorrebbero 56 anni di contributi e un un'età di 74 anni (56+74=130)… - 2Claudiano79 : @BentivogliMarco Cosa proponi? Io quasi giovane andrò in pensione a 70 anni con 50 anni di contributi. Con la mitic… - soulexplosion45 : @UILofficial Infatti, ma che boiata è quota 102 con minimo 64 anni d'età?? Addirittura peggiorativa rispetto alla F… -