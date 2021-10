I boss mafiosi che percepivano il reddito di cittadinanza (Di mercoledì 20 ottobre 2021) I finanzieri di Bari hanno denunciato 109 persone che percepivano indebitamente il reddito. Tra queste, anche esponenti di spicco dei clan locali Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 20 ottobre 2021) I finanzieri di Bari hanno denunciato 109 persone cheindebitamente il. Tra queste, anche esponenti di spicco dei clan locali

Advertising

Mauro73432329 : - GiorgioCMascion : RT @Agenzia_Ansa: Mafiosi con il reddito di cittadinanza, 109 indagati in Puglia. Percepiti illecitamente da boss e familiari 900mila euro… - Reemul64 : RT @Agenzia_Ansa: Mafiosi con il reddito di cittadinanza, 109 indagati in Puglia. Percepiti illecitamente da boss e familiari 900mila euro… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Mafiosi con il reddito di cittadinanza, 109 indagati in Puglia. Percepiti illecitamente da boss e familiari 900mila euro… - Agenzia_Ansa : Mafiosi con il reddito di cittadinanza, 109 indagati in Puglia. Percepiti illecitamente da boss e familiari 900mila… -