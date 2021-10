I 5 motivi per cui i casi di Covid stanno salendo nel Regno Unito (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Non ci sono scene apocalittiche, i negozi sono regolarmente aperti e le persone vivono la loro quotidianità senza particolari timori, mentre il governo appare tranquillo e sicuro della strada intrapresa. Eppure, se la matematica non è un’opinione, nel Regno Unito il numero di pazienti positivi al Covid continua ad aumentare. Da una settimana la soglia InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Non ci sono scene apocalittiche, i negozi sono regolarmente aperti e le persone vivono la loro quotidianità senza particolari timori, mentre il governo appare tranquillo e sicuro della strada intrapresa. Eppure, se la matematica non è un’opinione, nelil numero di pazienti positivi alcontinua ad aumentare. Da una settimana la soglia InsideOver.

Advertising

carlolaudisa : Fanno sorridere i “motivi personali” indicati dal #Psg Per giustificare l’assenza di #Icardi con il Lipsia. Ma In r… - pisto_gol : Non ho visto Porto-Milan, per ovvi motivi, ma ho visto il post partita e non ho dubbi: il gol del Porto di Diaz è v… - borghi_claudio : ***REGOLE AGGIORNATE*** SARETE BLOCCATI ALL'ISTANTE SENZA SPIEGAZIONI PER: 1) Mettermi in bocca cose mai dette.… - PinascoDanilo : RT @Laila76913893: #lariachetirala7 @CarloCalenda non vuole accordi con @matteorenzi perchè non si possono mischiare politica e affari.… - mrbuzoo : @AndreaGressani Prima di usare la forza (idranti) tutti i presenti sono stati invitati a sgomberare L area per ovvi… -