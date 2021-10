Guterres Onu | Sul clima serve rete multilaterale più ampia

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) "Abbiamo bisogno di unapiù". Ad affermarlo è il segretario generale dell'Onu, Antoniointervenendo a 'Finance in Common Summit 2021' ospitato da Cdp. "In questo ...

"Abbiamo bisogno di una rete multilaterale più ampia". Ad affermarlo è il segretario generale dell', Antoniointervenendo a 'Finance in Common Summit 2021' ospitato da Cdp. "In questo momento di crisi dobbiamo cogliere l'opportunità per trasformarci e arrivare a raggiungere gli ...Ha scritto una lettera ad António, il cui testo è stato citato da RIA Novosti. La ... L'ufficio del portavoce del segretario generale dell', dopo essere venuto a conoscenza di questo, ha ...“Abbiamo bisogno di una rete multilaterale più ampia”. Ad affermarlo è il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres intervenendo a ‘Finance in Common Summit 2021’ ospitato da Cdp. “In questo mome ...In occasione del loro incontro annuale con il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, la Global Investors for Sustainable Development I business leader di 30 grandi multinazionali: a ...