CD Projekt RED | “Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X usciranno nel 2022”

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)e The3 per PS5 eX arriveranno il prossimo anno, a rivelarlo è la stessa CDREDper PS5 eX è ora programmato per essere rilasciato nel primo trimestre dele le nuove versioni di The3 sono previste per il secondo trimestre del. Entrambi i giochi erano stati originariamente pianificati entro la fine dell’anno; ebbene sì: un nuovo posticipo. Lo slittamento del titolo distopico-futuristico forse non è sorprendente dato che CDha dichiarato agli investitori il mese scorso che non poteva garantire che le versioni console di nuova generazione di ...

Proprio oggi CDha aggiornato le situazioni riguardanti le versioni next - gen dei propri titoli di punta Cyberpunk 2077 e The Witcher 3. Con un report pubblicato in rete, la compagnia ...Come riportato dall'analista ed esperto di mercato Daniel Ahmad , infatti, CDha diramato una nota per i suoi investitori , attraverso la quale ha fatto sapere di aver deciso di posticipare ...Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X arriveranno il prossimo anno, a rivelarlo è la stessa CD Projekt RED.Insomma, ormai l'annuncio ufficiale da parte di CD Projekt RED potrebbe essere imminente. Le versioni PS5 e Xbox Series X|S di The Witcher 3: Wild Hunt sono apparse anche nel database dell'ESRB, l'ent ...