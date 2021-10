Calcio femminile qualificazioni Mondiali, Bertolini: “Con Croazia serve la mentalità giusta” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La Nazionale femminile di Calcio è impegnata da lunedì in ritiro a Castel di Sangro per preparare la seconda sfida consecutiva contro la Croazia, in programma venerdì, ore 17.30, allo stadio ‘Teofilo Patini’, mentre martedì 26 ottobre, ore 17.30, sarà la volta della Lituania all’LFF Stadium di Vilnius. Per accedere direttamente alla fase finale della competizione, sarà necessario chiudere il Gruppo G al primo posto. “Un mese fa contro la Croazia per un tempo abbiamo subito la loro aggressività– ha dichiarato la Ct Milena Bertolini– e venerdì mi aspetto un approccio diverso, dobbiamo avere la giusta mentalità, comandare il gioco e indirizzare la partita fin dai primi minuti per portare a casa altri tre punti fondamentali per il cammino di avvicinamento al Mondiale”. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La Nazionalediè impegnata da lunedì in ritiro a Castel di Sangro per preparare la seconda sfida consecutiva contro la, in programma venerdì, ore 17.30, allo stadio ‘Teofilo Patini’, mentre martedì 26 ottobre, ore 17.30, sarà la volta della Lituania all’LFF Stadium di Vilnius. Per accedere direttamente alla fase finale della competizione, sarà necessario chiudere il Gruppo G al primo posto. “Un mese fa contro laper un tempo abbiamo subito la loro aggressività– ha dichiarato la Ct Milena– e venerdì mi aspetto un approccio diverso, dobbiamo avere la, comandare il gioco e indirizzare la partita fin dai primi minuti per portare a casa altri tre punti fondamentali per il cammino di avvicinamento al Mondiale”. ...

Advertising

JuventusFCWomen : ???? @MontemurroJoe: 'Domani sarà una partita spettacolare tra due squadre che vorranno giocare ad altissimo livello.… - sportface2016 : #Calciofemminile Qualificazioni Mondiali, #Bertolini: 'Con #Croazia serve la mentalità giusta' - ilnapolionline : CALCIO FEMMINILE - Italia Under 19-Polonia 4-0, esordio convincente per la squadra di Sbardella -… - calciodonneit : L'Arezzo calcio femminile cala il poker a Lucca: a segno Gnisci, Ceccarelli, Bove e Vicchiarello… - himeralive : Per la prima volta nella storia del calcio femminile termitano, una giovanissima calciatrice realizza il suo sogno… -