Brescia | aspetta l’ex sotto casa e la uccide a martellate

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Femminicidio nelno. Un uomo di 49 anni, Ezio Galesi, ha ucciso ala ex meno di un’ora fa a Castegnato. La vittima è Elenanova, sua coetanea. Secondo la prima ricostruzione, lui la stavando. Per la donna non c’è stato niente da fare. La pattuglia dei carabinieri arrivata sul posto dopo una segnalazione ha già arrestato il 49enne, che si trova in caserma. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Adnkronos : Aspetta l'ex sotto casa e la uccide a martellate, #femminicidio nel bresciano. La vittima aveva 49 anni. - maddalena2471 : RT @saveriolakadima: - saveriolakadima : - Lucoprofene : RT @Adnkronos: Aspetta l'ex sotto casa e la uccide a martellate, #femminicidio nel bresciano. La vittima aveva 49 anni. - susi_pie : RT @Adnkronos: Aspetta l'ex sotto casa e la uccide a martellate, #femminicidio nel bresciano. La vittima aveva 49 anni. -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia aspetta

Adnkronos

49enne arrestato sul posto da carabinieri, l'omicidio a Castegnato Femminicidio nel bresciano. Un uomo di 49 anni, Ezio Galesi, ha ucciso a martellate la ex meno di un'ora fa a Castegnato . La vittima ......Non significa spesa sempre e comunque : consolidata la ripresa, il Fmi - che proprio oggi incassa l'addio della capo economista Gita Gopinath, prima donna in quel ruolo - siche i ...A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa della donna. L’omicida avrebbe aspettato l’ex compagna, trascinandola dall’auto una volta parcheggiata, per poi colpirla ripetutamente con un martello ...Uccisa a martellate in strada dall’ex fidanzato: è morta così Elena Casanova, di 49 anni, colpita a morte da Ezio Galesi, suo coetaneo, col quale aveva avuto una relazione terminata un anno fa. La tr ...