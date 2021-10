Aterosclerosi | quando sottoporsi al check-up

Leggi su piusanipiubelli

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) A cura del prof. Pier Luigi Rossi, Medico Specialista di Medicina Preventiva e Scienza dell’Alimentazione. Vediamo insiemead un-up per l’. L’, è una patologia infiammatoria delle pareti delle arterie, che in Italia e in molti Paesi industrializzati del mondo rappresenta un problema sanitario di primaria importanza, e che è una delle principali cause di infarto e ictus. Tutti i vasi sanguigni sono rivestiti nel loro interno da cellule particolari, dette endoteliali. La loro superficie è di circa 700 metri quadrati. Un’area davvero imponente, esposta a continue aggressioni di sostanze contenute nel sangue. Ma quali sono queste molecole aggressive? La più moderna ricerca scientifica ha già risposto a questa domanda: il 50% delle persone colpite da ...