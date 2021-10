“Addio Mino | cambia procuratore” | Raiola perde il suo gioiello

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Addio Mino

SerieANews

... Kostas Manolas potrebbe cambiare presto procuratore e direRaiola. Attualmente il difensore greco è gestito dal noto agente e potrebbe optare per un agente napoletano. Questo potrebbe ...Secondo quanto riferisce il collega Valter De Maggio in diretta ai microfoni di radio Kiss Kiss, Kostas Manolas potrebbe cambiare presto procuratore e direRaiola . Il difensore greco ...Il difensore del Napoli Manolas potrebbe presto cambiare il proprio procuratore, interrompendo dunque il rapporto professionale con Mino Raiola ...Calciomercato può cambiare il futuro di Manolas, il difensore greco potrebbe dire addio a Mino Raiola e optare per un procuratore napoletano ...