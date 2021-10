25 anni di “Un posto al Sole” festeggiati dal Rotary (Di mercoledì 20 ottobre 2021) di Monica De Santis E’ stata la professoressa Maria Rosaria Lombardi, presidente del Rotary Salerno, a dare il benvenuto, lunedì sera, al Circolo Canottieri di?Salerno, ai soci del Rotary?Club, al direttore del Centro Produzione Rai di Napoli, Antonio Parlati e l’attore Patrizio Rispo, in occasione della festa per i 25 anni della soap opera “Un posto al Sole”. La serata ha avuto inizio con la presidente del club che ha voluto nominare il professore ordinario di risorse aziendali presso l’Università?Federico II di Napoli, Massimo?Franco socio onorario del Rotary Club Salerno. Persona dal curriculum straordinario, sempre vicino al club salernitano, si è guadagnato il titolo con il suo impegno e la sua dedizione verso il Rotary, per il quale ha sviluppato molteplici ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 20 ottobre 2021) di Monica De Santis E’ stata la professoressa Maria Rosaria Lombardi, presidente delSalerno, a dare il benvenuto, lunedì sera, al Circolo Canottieri di?Salerno, ai soci del?Club, al direttore del Centro Produzione Rai di Napoli, Antonio Parlati e l’attore Patrizio Rispo, in occasione della festa per i 25della soap opera “Unal”. La serata ha avuto inizio con la presidente del club che ha voluto nominare il professore ordinario di risorse aziendali presso l’Università?Federico II di Napoli, Massimo?Franco socio onorario delClub Salerno. Persona dal curriculum straordinario, sempre vicino al club salernitano, si è guadagnato il titolo con il suo impegno e la sua dedizione verso il, per il quale ha sviluppato molteplici ...

Advertising

Corriere : Spostata l’auto ferma per 47 anni nello stesso posto: «Il proprietario potrà vederla dalla sua finestra» - Tg3web : Addio Alitalia, da Cagliari a Roma l'ultimo volo di quella che è stata per settantaquattro anni la compagnia di ban… - vineshkznsa : RT @Corriere: Spostata l’auto ferma per 47 anni nello stesso posto: «Il proprietario potrà vederla dalla sua finestra» - FrisbeeGoat : @10emme_ Immagina non passare il turno dopo 3 anni e dopo tre partite giocarsi il secondo posto con una squadra moldava - Laprimapagina : Dopo 25 anni #unpostoalsole lascia: al suo posto Lucia Annunziata -