Advertising

TuttoAndroid : WhatsApp Beta si aggiorna alla versione 2.21.22.1 con una novità per l’editor - infoitscienza : WhatsApp beta si aggiorna e cambia alcune icone qua e là - infoitscienza : WhatsApp Beta si aggiorna: arrivano piccole novità grafiche - zazoomblog : WhatsApp beta si aggiorna e cambia alcune icone qua e là - #WhatsApp #aggiorna #cambia #alcune - TuttoAndroid : WhatsApp beta si aggiorna e cambia alcune icone qua e là -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp Beta

- - > Quest'ultima deve aver seguito il dibattito innescato dai leaker di WABetaInfo autori della scoperta visto che, nelle scorse ore, dall'analisi della2.21.210.15 diper iOS (...La funzionalità è stata lanciata aitester all'inizio di quest'anno a luglio e ora è finalmente disponibile sul canale stabile. In un recente post,ha annunciato che la funzionalità di ...Eppure, ci sono casi in cui WhatsApp può chiudere definitivamente specifici gruppi senza venir meno al rispetto della privacy delle persone che ne fanno parte. Se fai uno di questi errori, WhatsApp pu ...Whatsapp continua a progettare nuove funzioni per proteggere la privacy dei suoi utenti. Ma di cosa si tratta?