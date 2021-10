Violentissimo schianto in autostrada | l’auto si disintegra contro un tir 118 e vigili del fuoco sul posto

(Di martedì 19 ottobre 2021) Un ammasso irriconoscibile di lamiere accartocciate. Così si è ridottamobile sulla quale viaggiava una ventiduenne fiorentina che si è schiantata sull’A12un tir momentaneamente fermo nell’area di sosta. Il terribile incidente è avvenuto poco dopo le dieci del mattino di martedì 19 ottobre. Forse un attimo di distrazione alla base del tremendo impatto. Le condizioni delmobile, una Smart, sono testimoniate dalle foto davvero impressionanti. L’incidente si è verificato a un chilometro dal casello di Rosignano Marittimo, in direzione Livorno. È stato il camionista del mezzo fermo nell’area di sosta a lanciare l’allarme. Quando ha sentito il boato si è reso conto della gravità della situazione e ha subito chiamato i soccorsi. Sulsono arrivati idel ...

