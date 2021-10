Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2021 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 ottobre 2021)DEL 19 OTTOBREORE 17:35 MARCO CILUFFO DI NUOVO BEN TROVATI DA MARCO CILUFFO E LA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA. INIZIAMO CON UN INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONENORD IN ENTRATA ALTEZZA IMMISSIONE RACCORDO DIREZIONE SALARIA INVARIATO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA, CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI PONTINA E DIRAMAZIONESUD NELLA CARREGGIATA OPPOSTA CODE ALTEZZA LABARO E PIU AVANTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA PASSIAMO SULLE CONSOLARI CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI SULLA FLAMINIA IN USCITA DA VIA DEI DUE PONTI AL RACCORDO SULLA TIBURTINA RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E SETTEVILLE SULLA CASILINA TRA TORRENOVA E FINOCCHIO IN ENTRAMBI I CASI NELLE DUE DIREZIONI IN CHIUSURA ...