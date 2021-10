Trieste | non si ferma la protesta dei no pass

(Di martedì 19 ottobre 2021) Non hanno intenzione di mollare la presa. E andranno avanti con la. Almeno fino a giovedì, secondo quanto hanno deciso i portuali di. Che però nella loro manifestazione anti greensi sono oramai portati appresso tutta la vasta galassia no vax proveniente da ogni parte d'Italia (come aveva ben sintetizzato Adriano Sofri descrivendo l'ex portavoce dei portuali Puzzer). Ieri, quando è iniziato lo sgombero del varco 4 del porto triestino da parte della polizia, erano presenti in poco più di 300. Con ilare delle ore i manifestanti sono diventati circa 2mila. Le cariche delle forze dell'ordine, gli idranti e lo sparo di lacrimogeni hanno portato a momenti di tensione soprattutto nella zona della città di viale Campi Elisei: si sono viste vere e proprie scene di guerriglia. Da lì poi il ...

Momenti di tensione, ieri, a Trieste, per i giornalisti che hanno provato a raccontare la protesta dei no green pass. In particolare, il giornalista di La7, Carmelo Schininà, è stato preso di mira più ...
Il Varco 4 del Porto di Trieste che da accesso al Molo VII è presidiato da un imponente sistema di sicurezza. Numerosi sono gli uomini e i mezzi di ...