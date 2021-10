Scontro auto - moto a Seregno, grave motociclista di 16 anni: ricoverato in codice rosso (Di martedì 19 ottobre 2021) Un motociclista di 16 anni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza a seguito di uno Scontro con un'auto. L'incidente è avvenuto a Seregno (Mb) attorno alle 17, in Corso ... Leggi su leggo (Di martedì 19 ottobre 2021) Unciclista di 16è stato trasportato inall'ospedale San Gerardo di Monza a seguito di unocon un'. L'incidente è avvenuto a(Mb) attorno alle 17, in Corso ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Scontro auto-moto a Seregno, grave motociclista di 16 anni: ricoverato in codice rosso - Kualy2014 : RT @leggoit: Scontro auto-moto a Seregno, grave motociclista di 16 anni: ricoverato in codice rosso - leggoit : Scontro auto-moto a Seregno, grave motociclista di 16 anni: ricoverato in codice rosso - solops : Scontro tra due auto a Torino: 4 feriti - MilanoSpia : Seregno, scontro con un’auto: 16enne in moto gravissimo in ospedale -