Riscatto della laurea gratuito | come funziona e cosa può cambiare

Leggi su leggioggi

(Di martedì 19 ottobre 2021)per i giovani. La proposta, lanciata dal presidente dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, Pasquale Tridico, durante un’audizione alla Camera, servirebbeincentivo ai giovani per il proseguimento degli studi e quindi per far aumentare la percentuale di giovaniti nel nostro Paese che in questo momento è tra le più basse in Europa. Non solo. Secondo le parole del presidente Tridico, il“incentiva il giovane e contribuisce all’aumento delle skills oltre a pareggiare una sorta di discriminazione che potrebbe denunciare chi resta di più tra i banchi di scuola rispetto all’ingresso mercato nel mercato del lavoro.” Tuttavia, il...