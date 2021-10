Rdc | percepito indebitamente reddito per 500mila euro | 70 denunciati da gdf Lecco

(Di martedì 19 ottobre 2021) Milano, 19 ott. (Adnkronos) – Hanno presoalmenodidi cittadinanza senza averne i requisiti. Per questo, 70 persone sono state denunciate dalla guardia di finanza di, che da tempo stava indagando sulla platea di percettori delin provincia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il Pd e Iv puntano sulla sforbiciata al cuneo fiscale (la differenza tra stipendio lordo pagato dalle aziende e importo nettoin busta paga dai lavoratori). Al Tesoro hanno allo studio ...Persone che si sono finte povere e che in alcuni casi hannoanche il reddito di ... accordo tra le Regioni sui criteri per ripartire 880 milioni: il numero di beneficiari diconterà di ...Milano, 19 ott. Hanno preso indebitamente almeno 500mila euro di reddito di cittadinanza senza averne i requisiti. Per questo, 70 persone sono state denunciate ...Legge di bilancio 2022 e Rdc. Ipotesi modifica requisiti e rioccupazione dei beneficiari. Ecco le ultime news sulla del riforma ...