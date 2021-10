Porto-Milan 1-0, Diaz condanna i rossoneri: per restare in Champions servirà un miracolo (Di martedì 19 ottobre 2021) Perde ancora il Milan in Champion, allo stadio Do Dragao contro il Porto: 1 a 0 dopo una gara giocata male dai rossoneri, a differenza delle due gare precedenti. E fa un certo effetto vedere il Milan a 0 punti nella massima competizione europea dopo tre partite, pur con tutte le attenuanti del caso: i tanti indisponibili tra infortuni e squalifiche, il girone di ferro, l’inesperienza nella competizione di molti dei rossoneri. E anche questo fa un certo effetto. Quella giocata al Do Dragao è una partita bella, perché il Porto gioca in maniera molto simile al Milan, con molta intensità, pressing alto e ripartenze rapide, ed è però anche quella in cui i rossoneri vanno più in difficoltà. Il Porto infatti ha diverse occasioni buone per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Perde ancora ilin Champion, allo stadio Do Dragao contro il: 1 a 0 dopo una gara giocata male dai, a differenza delle due gare precedenti. E fa un certo effetto vedere ila 0 punti nella massima competizione europea dopo tre partite, pur con tutte le attenuanti del caso: i tanti indisponibili tra infortuni e squalifiche, il girone di ferro, l’inesperienza nella competizione di molti dei. E anche questo fa un certo effetto. Quella giocata al Do Dragao è una partita bella, perché ilgioca in maniera molto simile al, con molta intensità, pressing alto e ripartenze rapide, ed è però anche quella in cui ivanno più in difficoltà. Ilinfatti ha diverse occasioni buone per ...

acmilan : ??? “#ACMilan has a special philosophy” Papin talks about Milan and the #UCL: past and present ?? ??? 'Il Milan ha… - capuanogio : Peggior #Milan della stagione e sconfitta meritata contro il #Porto. Zero punti nel girone d’andata e… - AntoVitiello : #Milan, arriva un'altra sconfitta in #Champions, il cammino europeo si è complicato parecchio. Gara molto difficile… - gab72boa : RT @AntoVitiello: #Milan, arriva un'altra sconfitta in #Champions, il cammino europeo si è complicato parecchio. Gara molto difficile, di s… - ReDeiMonti : RT @zar_est: Liverpool 9 Porto 4 Milan 3 Atletico 1 In un mondo giusto. -